В Совфеде предрекли России стратегический прорыв к мировому лидерству

Россия укрепится в ряду мировых лидеров технологического и экономического прогресса после того, как совершит стратегический прорыв. Об этом написала в своем блоге на сайте Совфеда спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, в ближайшем будущем России предстоит совершить новый виток развития, цели и задачи которого определил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, Указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также в ходе выступлений на Петербургском международном экономическом форуме. Она отметила, что российский лидер представил гражданам конкретный образ будущего страны, который отвечает высоким стандартам качества жизни.

«Нам предстоит совершить стратегический прорыв, по итогам которого наше Отечество окончательно укрепится в ряду мировых лидеров технологического, экономического, социального прогресса», — предрекла Матвиенко.

До этого председатель Совфеда назвала Российскую Федерацию страной, которая является альтернативой тупиковому пути Запада. По словам политика, именно РФ наиболее активно и последовательно противостоит линии на «расчеловечивание», сражается за сохранение цивилизации, в основе которой — базовые ценности гуманизма.

Ранее Путин назвал Россию уникальной цивилизацией.