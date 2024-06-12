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Российские военные уничтожили две лодки с украинским десантом

Российские военные уничтожили на Днепре две десантные лодки ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили у села Днепряны в Херсонской области две украинские десантные лодки с экипажами и личным составом общей численностью около взвода. Об этом заявил боец группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным «Малой», передает РИА Новости.

«ВСУ была предпринята попытка высадиться на стороне Днепрян, но наши войска достойно их встретили и у них не получилось высадиться. Наши встретили (их) — и АГСами накрыли, и минометами», — заявил он.

Десант противника был уничтожен полностью. Численность ликвидированного подразделения противника приблизительно равнялась взводу, добавил «Малой».

11 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов обстреляли здания хлебопекарни и водоканала в Алёшках Херсонской области.

8 июня российские военные группировки «Днепр» за сутки смогли уничтожить до 80 бойцов ВСУ и сбили 22 беспилотника.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что глубоко эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО) создается в Херсонской области для защиты от ракетных атак. По его словам, Украина даже не догадывается о строительстве этой системы ПВО.

Ранее в Херсонской области на 13 лет осудили украинского шпиона.

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