Гладков рассказал о минах ВСУ в приграничной зоне Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, эти мины очень опасны. Губернатор пообещал максимально быстро распространить видеоролики с описанием и изображением этих боеприпасов.

Гладков призвал жителей Белгородской области в случае обнаружения всего «опасного», предметов, похожих на военные снаряды, не подходить к ним, а сразу вызывать полицию или другие спецслужбы.

Также губернатор сообщал, что в ночь на 12 июня ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру один мирный житель получил ранения не совместимые с жизнью, спасти его не удалось.

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