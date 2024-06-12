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Российский дипломат заявил, что на конференции в Швейцарии хотят навязать РФ ультиматум

Посол Гармонин: лейтмотивом саммита по Украине станет попытка ультиматума России

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Shutterstock

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что основным мотивом намечаемой в Швейцарии конференции по Украине станет попытка навязать России ультиматум. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что с Россией не получится разговаривать языком ультиматумов. По словам Гармонина, исходом конференции в Швейцарии в отсутствие российской делегации станет очередное коллективное фотографирование без конкретных результатов.

Посол отметил, что попытки изолировать Россию, задавить ее с помощью санкций, отменить богатейшую российскую культуру — невозможно.

До этого сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил посетить конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии.

11 июня немецкий канцлер Олаф Шольц назвал швейцарский саммит по Украине растением, которое необходимо поливать, чтобы получить нужный результат.

Ранее сообщалось, что на Украине не оставляют попыток привлечь Китай на саммит в Швейцарию.

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