Посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявил, что основным мотивом намечаемой в Швейцарии конференции по Украине станет попытка навязать России ультиматум. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что с Россией не получится разговаривать языком ультиматумов. По словам Гармонина, исходом конференции в Швейцарии в отсутствие российской делегации станет очередное коллективное фотографирование без конкретных результатов.

Посол отметил, что попытки изолировать Россию, задавить ее с помощью санкций, отменить богатейшую российскую культуру — невозможно.

До этого сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил посетить конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии.

11 июня немецкий канцлер Олаф Шольц назвал швейцарский саммит по Украине растением, которое необходимо поливать, чтобы получить нужный результат.

Ранее сообщалось, что на Украине не оставляют попыток привлечь Китай на саммит в Швейцарию.