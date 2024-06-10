Морская вода подходит не всем, заявила врач

Морская вода — это природный источник минералов и микроэлементов, которые могут благотворно влиять на здоровье человека. В ней содержится более 90 различных веществ, рассказала «Газете.Ru» врач — аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Татьяна Стребкова.

Среди них: магний (способствует расслаблению мышц, улучшает сон, снижает уровень стресса), калий (поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, регулирует водный баланс), йод (необходим для нормальной работы щитовидной железы, улучшает обмен веществ), кальций (укрепляет кости и зубы), натрий (регулирует водно-солевой баланс, участвует в передаче нервных импульсов), селен, цинк (участвуют в регуляции иммунной системы, что способствует укреплению ее защитных функций).

«Несмотря на то, что концентрация минералов в морской воде невысока, она все же способна оказывать положительное воздействие на организм», — подчеркнула Стребкова.

По ее словам, минералы и микроэлементы, содержащиеся в морской воде, увлажняют, питают и очищают кожу, улучшают ее эластичность и тонус. Купание в море способствует заживлению мелких ран и снимает воспаление. Морской воздух, насыщенный йодом и солями, способствует улучшению функции дыхательной системы. Купание в море может благоприятно влиять на подвижность суставов, ускоряя период восстановления после перенесенных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Морской воздух и купание в море способствуют расслаблению и снятию стресса, улучшают сон и общий тонус организма. Плавание в море, как и любой другой вид физической активности, тренирует сердечную мышцу, делая ее более сильной и выносливой, а также способствует улучшению кровообращения. Кроме того, купание в море способствует закаливанию организма. Регулярные водные процедуры укрепляют иммунную систему, делают организм более устойчивым к простудным заболеваниям и повышают общее здоровье. Однако, продолжительность купания важно увеличивать постепенно», — рассказала аллерголог-иммунолог.

Специалист подчеркнула, что помимо купания в море, отдых на морском побережье приносит много положительных эффектов. Например, солнце стимулирует выработку витамина D, необходимого для крепких костей и иммунной системы. Однако следует помнить о мере и защищать кожу от избыточного воздействия солнечных лучей с помощью солнцезащитного крема. А прогулки по берегу моря, плавание, игры на пляже — все это заряжает энергией и улучшает физическую форму.

«Несмотря на все преимущества, морская вода подходит не всем. От купания в море стоит воздержаться в следующих случаях: острые инфекционные заболевания: купание может усугубить течение инфекционного процесса; обострение хронических заболеваний; открытые раны (морская вода может вызвать раздражение и инфицирование раны); сердечно-сосудистые заболевания в тяжелой форме (резкие перепады температуры могут быть опасны для здоровья)», — предупредила специалист.

В заключение она отметила, что морская вода может приносить пользу для здоровья, особенно для кожи и нервной системы, иммунной системы и для закаливания организма. Однако необходимо помнить, что это не панацея.

«Если у вас есть хронические заболевания, перед тем, как отправиться на море, проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях. И не забывайте о правилах безопасности на воде», — резюмировала врач.

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