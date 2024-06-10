В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Курской области отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Отбой опасности атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупреждал накануне об опасности атаки дронов в 23:28 мск.

9 июня этот чиновник сообщил, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотников.

Он уточнил, что 15 БПЛА были «ликвидированы и обезврежены» с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области, повредив дом, коммерческое здание и автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, село Муром в Шебекинском городском округе подверглось повторной атаке ВСУ с применением двух дронов-камикадзе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.