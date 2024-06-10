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КНДР вновь запустила в Южную Корею сотни воздушных шаров с мусором

В Южной Корее приземлилось 310 северокорейских воздушных шаров с мусором

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Yonhap/Reuters

За ночь на территории Южной Кореи приземлилось свыше 300 воздушных шаров с мусором, запущенных из КНДР. Об этом, ссылаясь на Комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

По словам южнокорейских военных, в воздушном пространстве страны больше нет шаров. На них были загружены макулатура и пластиковые пакеты. Опасные вещества в них пока обнаружены не были.

Всего из Северной Кореи запустили около 310 воздушных шаров. Из них примерно 30 обнаружили в Сеуле и его окрестностях.

До этого Южная Корея с помощью громкоговорителей возобновила на границе с КНДР пропагандистское вещание. В трансляцию, которую запустили впервые с 2016 года, были включены сводка мировых новостей и K-Pop.

4 июня сообщалось, что Южная Корея приостановит соглашение с КНДР в военной сфере из-за шаров с мусором.

Ранее в КНДР пообещали прекратить выбрасывать мусор на территории Южной Кореи.

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