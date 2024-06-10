Автономные морские буксиры планируется построить в РФ

В России в настоящее время ведется работа над проектом новых автономных судов, включая азимутальные буксиры. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Первую серию планируется завершить к 2030 году.

«Кроме того, в настоящее время разрабатывается несколько других автономных судов, включая инновационный проект азимутальных буксиров-автоматов. Строительство серии таких буксиров запланировано до 2030 года», — отметил Евтухов.

Он также подчеркнул, что российские судоходные компании будут активно внедрять морские надводные суда с возможностью автономного управления.

До этого заместитель главы министерства промышленности и торговли (Минпромторга) Виктор Евтухов заявил, что в текущем году в Военно-морской флот (ВМФ) России войдут 50 новых кораблей. Он отметил, что в список войдут лодки, а также малые ракетные корабли и обеспечивающие суда. Евтухов подчеркнул, что в ведомстве уделят особое внимание фрегатам и корветам, которые способны работать в дальней морской зоне.

Ранее было названо оружие, которое РФ может передать противникам США.