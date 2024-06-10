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В сенате США призвали не отдавать РФ ископаемые Украины на триллионы долларов

Грэм: США не желают отдавать ископаемые Украины на триллионы долларов РФ и Китаю

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Nathan Howard/Reuters

Помощь Украине в конфликте с Россией может принести выгоду США и странам Запада. Об этом в эфире телеканала CBS заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, Украина имеет «критически важных полезных ископаемых на 10-12 триллионов долларов».

«Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали», — сказал политик.

Он считает, что эта страна может быть самой богатой в Европе.

«Мы не хотим отдавать эти деньги и активы [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он поделился с Китаем», — отметил Грэм.

Он также призвал поставить Киеву необходимые дальнобойные вооружения и самолеты и разрешить наносить удары вглубь территории России. Кроме того, сенатор поддержал инициативу о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы получить доступ к ее природным богатствам.

Ранее в США рассказали, как закончится конфликт на Украине.

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