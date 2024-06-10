Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Демонстранты в Ереване перекроют проспект Баграмяна

В Ереване демонстранты заблокируют проспект Баграмяна и установят палатки

close
100%
Кадр из видео/168. am

Лидер антиправительственного движения «Тавуш во имя отечества» архиепископ Баграт Галстанян объявил, что участники протеста не собираются покидать место и планируют установить палатки, перекрыв проспект Баграмяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные новостные порталы, которые осуществляют прямую трансляцию происходящего.

«Мы останемся здесь, разместимся в наших автомобилях и поставим палатки. Полиция закрыла улицу Демирчяна, но мы перекроем проспект Баграмяна», — поделился Галстанян.

Обращаясь к силовикам, которые ранее блокировали путь участникам оппозиционного марша возле парламента, архиепископ отметил, что протестующие не собираются уступать и готовы пребывать на улицах круглосуточно в любую погоду.

Галстанян в ходе митинга в центре Еревана призвал парламент страны инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства. Мужчина потребовал от депутатов рассмотреть соответствующий вопрос уже 11 июня. В то же время он обратился к сторонникам, попросив их с 10 июня в течение следующих 96 часов устраивать массовые акции неповиновения ради оказания давления на власти страны.

Вечером 9 июня сообщалось, что противники Пашиняна дошли до здания парламента.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами