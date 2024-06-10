Демонстранты в Ереване перекроют проспект Баграмяна

Лидер антиправительственного движения «Тавуш во имя отечества» архиепископ Баграт Галстанян объявил, что участники протеста не собираются покидать место и планируют установить палатки, перекрыв проспект Баграмяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные новостные порталы, которые осуществляют прямую трансляцию происходящего.

«Мы останемся здесь, разместимся в наших автомобилях и поставим палатки. Полиция закрыла улицу Демирчяна, но мы перекроем проспект Баграмяна», — поделился Галстанян.

Обращаясь к силовикам, которые ранее блокировали путь участникам оппозиционного марша возле парламента, архиепископ отметил, что протестующие не собираются уступать и готовы пребывать на улицах круглосуточно в любую погоду.

Галстанян в ходе митинга в центре Еревана призвал парламент страны инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства. Мужчина потребовал от депутатов рассмотреть соответствующий вопрос уже 11 июня. В то же время он обратился к сторонникам, попросив их с 10 июня в течение следующих 96 часов устраивать массовые акции неповиновения ради оказания давления на власти страны.

Вечером 9 июня сообщалось, что противники Пашиняна дошли до здания парламента.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.