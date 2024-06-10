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Российская авиация нанесла бомбовый удар по Нью-Йорку

«РВ»: авиация ВКС РФ сбросила три бомбы на позиции ВСУ в поселке Нью-Йорк в ДНР

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РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по поселку Нью-Йорк (бывшее Новгородское), который находится в подконтрольной украинским властям части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

По его информации, на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом населенном пункте было сброшено три фугасные авиационные бомбы (ФАБ).

«Авиация ВКС России снова атакует авиабомбами Нью-Йорк между Горловкой, Авдеевкой и Торецком, где враг концентрирует силы», — сказано в публикации.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России с 1-го по 7-е июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины. По информации ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В ходе атак, которые были совершены в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб российским объектам энергетики, были поражены энергетические объекты, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.

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Операция на Украине
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