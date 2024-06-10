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Глава Минздрава РФ заявил о снижении числа женщин, выезжающих рожать за рубеж

Глава Минздрава Мурашко: россиянки стали реже выезжать рожать за границу

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Shutterstock

Число россиянок, которые выезжали рожать за границу, значительно снижается, поскольку перинатальная помощь в РФ абсолютно достойная, на очень высоком уровне. Об этом глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он сказал, что такая же ситуация — по онкологическим заболеваниям, сердечно-сосудистым и многим другим.

Как отметил министр, пациенты, которые ранее выбирали лечение за рубежом, меняют свое отношение к лечению в РФ. По его словам, они видят, что вся медицинская помощь, которую они получали за границей, теперь доступна в России.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране.

До этого Росстат сообщил, что в прошлом году Россия обновила минимальный показатель рождаемости, который держался на стабильном уровне в течение 17 лет, среднее число детей на одну женщину снизилось до 1,41.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянкам рожать через два года после школы.

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