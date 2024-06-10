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В США заявили о возможной осаде Киева российской армией

Полковник Макгрегор: российские войска могут взять в осаду Киев

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший советник министра обороны США, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы России могут подвергнуть ударам Киев. Об этом сообщает YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Макгрегора, украинская столица может оказаться если не в осаде, то очень быстро подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга. Эксперт отметил, что президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что украинская армия ничего не в состоянии противопоставить российским войскам, вне зависимости от того, куда они будут наступать дальше.

Макгрегор подчеркнул, что многие украинские военнослужащие становятся дезертирами, а сама армия находится на грани краха. Эксперт заявил, что Зеленский и его небольшая группа приближенных, прихватив деньги, могут покинуть Украину.

До этого Макгрегор заявил, что Запад ошибается, полагая, что сможет противостоять России в случае войны.

Ранее экс-советник Пентагона раскрыл действия России в случае атаки США.

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