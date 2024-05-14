Долги пострадавших от наводнений предпринимателей реструктурируют

Центробанк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, а также бюро кредитных историй реструктурировать кредиты пострадавших от наводнений представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок», — говорится в сообщении.

ЦБ рекомендует оперативно направить клиенту новый график платежей и не начислять штрафы и пени. Также ЦБ рекомендует не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика.

В апреле сообщалось, что шесть крупнейших российских банков — Сбер, ВТБ, «Ренессанс банк», банк ДОМ.РФ, Почта банк и Райффайзенбанк — окажут финансовую поддержку пострадавшим от наводнений в Оренбургской и Курганской областях. В «Ренессанс банке» и Райффайзенбанке не исключили полного списания долгов пострадавшим. Это следует из ответа кредитных организаций на запрос «Газеты.Ru».

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