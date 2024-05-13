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Плохая погода в России в мае может сказаться на мировом рынке зерновых

Bloomberg: непогода в России стала одной из угроз запасам пшеницы в мире

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pexels.com

Холодная погода в мае в России может угрожать запасам пшеницы во всем мире. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что запасы пшеницы могут сократиться по всему миру из-за боевых действий и холодной погоды в мае в России. Как следствие, существует риск повышения цен на пшеницу.

«Спрос увеличился, запасы по всему миру остаются ограниченными, а проблемы с новым урожаем обостряются», — поделился управляющий директор британской аналитической компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсуорт.

По данным агентства, на урожай пшеницы в мире повлияли майские холода в России, где в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях в ночное время фиксировались заморозки до -5°С. такие регионы, как Крым и Австралия, наоборот страдают от нехватки дождей. Также засуха угрожает урожаю пшеницы в США.

10 мая стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже (CME) в ходе пятничных торгов в моменте подскочила на 3,54%, до $6,6 за бушель.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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