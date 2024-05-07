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В Saudi Aramco заявили о дефиците на мировом рынке нефти

В Saudi Aramco указали на значительный дефицит предложения нефти в мире

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Ahmed Jadallah/Reuters

На мировом рынке нефти в настоящее время сложилась ситуация дефицита. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мнение финансового директора Saudi Aramco Зияда аль-Муршеда.

Топ-менеджер Aramco в ходе телеконференции с инвесторами указал, что в соответствии с последним прогнозом S&P Global ожидается рост спроса на нефть в 2024 году на 1,7 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти опустились до 5-летнего минимума, несмотря на повышенное предложение от стран вне ОПЕК. Драйвером роста спроса становится экономический подъем в крупных экономиках. В Китае в I квартале он составил 600 тыс. баррелей в сутки год к году, в Индии — 200 тыс. баррелей в сутки. Ожидаем, что спрос продолжит увеличиваться», — сказал аль-Муршеда.

До этого стало известно, что экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям Евросоюза.

Ранее в Кремле оценили последствия санкционного давления США на партнеров РФ.

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