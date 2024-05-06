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Российская IТ-сфера показала наибольший рост среди крупных отраслей экономики

Вклад IТ-отрасли в ВВП России вырос в 1,5 раза за четыре года

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Shutterstock/G-Stock Studio

Российская IТ-сфера возглавила рейтинг крупных отраслей экономики по темпу роста с 2019 по 2023 год, среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за это время превысил 10%, а вклад в ВВП страны увеличился в 1,5 раза и составил почти 2%. Об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики.

Авторы исследования пришли к выводу, что качественный рост сектора цифровых технологий в России стал возможен благодаря кооперации отечественных IТ-компаний, Минцифры России и других операторов поддержки. Соответствующее мнение разделяет исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Эксперт отметил, что увеличение всех основных показателей — вклада в ВВП, объема реализации продукции и услуг собственной разработки, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал — стало возможным, в частности, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», который был запущен в 2019 году.

«По нацпроекту «Цифровая экономика» в стране была создана кадровая экосистема, которая готовит будущих специалистов, начиная со школы — открыты IT-классы, цифровые кафедры в вузах, кратно возросли контрольные цифры приема на ИТ-специальности», — добавил Ренат Лашин.

Кроме того, он подчеркнул, что грантовая и кредитная поддержка IТ-компаний и специалистов способствовала росту объема реализации российских IТ-продуктов и услуг, а также расширению их внедрения у заказчиков.

По его словам, эти инициативы способствовали не только технологическому прогрессу и достижению технологического суверенитета, но и созданию благоприятной среды для инноваций, привлечения талантов и ускоренного развития цифровой индустрии в стране.

Так, нацпроектом предусмотрена программа бизнес-акселерации для IТ-стартапов и компаний — акселератор «Спринт» от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), позволяющий компаниям повысить эффективность и устойчивость бизнеса.

По словам Игоря Гулянского — основателя компании «Иксар», которая стала одним из выпускников программы, благодаря участию в акселераторе компании удалось сократить цикл сделки на 30% и привлечь 15 новых клиентов из числа крупных промышленных компаний. Всего же с момента запуска программы количество участников превысило 350 компаний, которые уже привлекли свыше 582 млн рублей новой выручки.

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