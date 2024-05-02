Стало известно, в какую недвижимость инвестируют россияне

Почти 39% опрошенных россиян владеют коммерческой недвижимостью. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы финансового маркетплейса «Банки.ру» и девелопера «ПИК».

При этом 35% имеют помещения свободного назначения (кафе, магазины, салоны красоты и др.), 23% – индустриальную недвижимость под склады или логистические центры, а 22% – офисную недвижимость.

Большинство используют недвижимость как источник стабильного дохода. 25% получают от ₽100 тыс. до ₽500 тыс. в месяц, 24% – от ₽50 тыс. до ₽99 тыс., 21% – до ₽50 тыс. 30% не раскрыли величину дохода.

В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, призвал строить больше коммерческих помещений для увеличения налоговой базы.

«За прошлый год по всей стране было возведено 175 млн кв. м недвижимости, большую часть которой строили как жилые помещения, и только 40 млн кв. м как «прочую недвижимость», — уточнил министр.

55% опрошенных планируют приобрести коммерческую недвижимость для сдачи в аренду, перепродажи или открытия бизнеса. 20% хотят открыть кафе или ресторан, 18% – пункт выдачи заказов интернет-магазинов, 15% – магазин, 11% – гостиницу или хостел, 10% – собственное производство.

До этого стало известно, сколько россиян планируют покупку жилья в этом году.

Ранее в России упала стоимость аренды одного типа жилья.