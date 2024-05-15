«Пусть поют в караоке»: многократная участница «Евровидения» о звездах конкурса

Джазовая певица, многократная участница «Евровидения» Мариам Мерабова критически высказалась о звездах конкурса. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Участница «Голоса» Мерабова участвовала в «Евровидении» в качестве бэк-вокалистки — пела с Димой Биланом в Афинах за Россию, в Финляндии выступала с Димой Колдуном за Белоруссию, в Осло выходила на сцену с Евой Ривас за Армению, а в 2008 году пела с Ани Лорак в Сербии за Украину.

«Я застала еще нормальную ситуацию в плане работы — все было настроено на то, чтобы ты сделал свой номер», — говорит Мерабова, уверенная, что теперь на конкурсе победила политика.

Мерабова вспомнила, как в 2014 году в Копенгагене главный приз форума взял Томас Нойвирт — австрийский певец, выходящий на сцену в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Такие номера она считает аморальными.

«Пусть поет в караоке, дома для друзей своих. Не несите это на сцену, не делайте это эталоном», — сказала певица, уверенная, что если подобные номера повторять, они станут нормой.

Накануне Украину оштрафовали на «Евровидении» за футболки с надписями об «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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