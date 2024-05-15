Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пусть поют в караоке»: многократная участница «Евровидения» о звездах конкурса

Певица Мерабова осудила бородатых женщин на «Евровидении»

close
100%
Global Look Press

Джазовая певица, многократная участница «Евровидения» Мариам Мерабова критически высказалась о звездах конкурса. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Участница «Голоса» Мерабова участвовала в «Евровидении» в качестве бэк-вокалистки — пела с Димой Биланом в Афинах за Россию, в Финляндии выступала с Димой Колдуном за Белоруссию, в Осло выходила на сцену с Евой Ривас за Армению, а в 2008 году пела с Ани Лорак в Сербии за Украину.

«Я застала еще нормальную ситуацию в плане работы — все было настроено на то, чтобы ты сделал свой номер», — говорит Мерабова, уверенная, что теперь на конкурсе победила политика.

Мерабова вспомнила, как в 2014 году в Копенгагене главный приз форума взял Томас Нойвирт — австрийский певец, выходящий на сцену в образе бородатой женщины Кончиты Вурст. Такие номера она считает аморальными.

«Пусть поет в караоке, дома для друзей своих. Не несите это на сцену, не делайте это эталоном», — сказала певица, уверенная, что если подобные номера повторять, они станут нормой.

Накануне Украину оштрафовали на «Евровидении» за футболки с надписями об «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее МакSим рассказала, почему не сталкивалась со школьным буллингом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами