Суд отклонил иск к Ивлеевой из-за «голой» вечеринки

Лефортовский районный суд отказал в удовлетворении иска с требованием взыскать компенсацию морального вреда с блогерши Анастасии Ивлеевой по факту проведения «голой» вечеринки. Об этом сообщают в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд отклонил исковые требования неких Ольги Лукмановой и Артема Соколова против Ивлеевой.

28 февраля суд Москвы зарегистрировал иск к актрисе и блогеру Анастасии Ивлеевой, а также к столичному клубу «Мутабор» из-за организации «голой» вечеринки. Лукманова и Соколов требовали выплатить им два рубля в качестве компенсации морального вреда.

27 января активист из Тюмени Юрий Рябцев потребовал от клуба «Мутабор» компенсацию в размере 1 млрд рублей. При этом истец готов заключить мировое соглашение, если руководство клуба позволит участникам специальной военной операции на Украине и малоимущим гражданам посещать свои мероприятия на льготных условиях.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Vacio потерял контракт с лейблом после отъезда из России.