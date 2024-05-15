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Житель Якутии вымогал у детей интимные фото

В Якутии будут судить мужчину, который вымогал у детей интимные фото

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Depositphotos

Житель Нерюнгри предстанет перед судом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Мужчина знакомился с девочками в сети и требовал у них интимные фото. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Саха (Якутия).

По данным следствия, 42-летний житель Нерюнгри с января 2022 по апрель 2023 года списывался в социальных сетях с несовершеннолетними девочками из разных регионов России. Мужчина в обмен на положительные оценки, повышающие популярность их страниц, предлагал детям выполнять различные задания в игровой форме.

Когда девочки начинали доверять новому знакомому, он стал требовать с них фото и видео интимного характера и угрожал. Одна из пострадавших рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленника задержали, следователи установили, что от его действий пострадали как минимум три девочки. Было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин высылал интимные фото семилетней девочке и заманивал ее к себе домой.

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