В Новосибирской области отца обвинили в изнасиловании 16-летней дочери

Жителя Новосибирской области арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, девочка попала в больницу с кровотечением, медики установили, что несовершеннолетняя подвергалась изнасилованию. По подозрению в совершении преступления задержан отец 16-летней пострадавшей, 10 мая суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной информации, мужчина насиловал дочь в течение четырех лет. Информацию о произошедшем подтвердили в школе, где учится девочка. Правоохранительные органы пока воздерживаются от официальных комментариев.

До этого сообщалось, что в Петербурге задержан 38-летний токарь одного из предприятий по подозрению в изнасиловании малолетней дочери. По данным следствия, мужчина на протяжении семи месяцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной дочери. Пятилетняя девочка регулярно подвергалась сексуальному насилию.

Ранее девочка сообщила, что пострадала от насилия, положив записку в школьный почтовый ящик.