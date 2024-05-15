Челябинец отдал мошенникам 78 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку

В Челябинске мужчина отдал мошенникам 78 тысяч рублей, пытаясь вызвать проститутку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону сообщает агентство Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Троицке. Местный житель решил вызвать проститутку, однако попался на уловку мошенников — он оставил свой номер телефона и ему позвонила девушка, которой он перечислил четыре тысячи рублей. После этого она попросила его перевести еще 15 тысяч рублей в качестве страховки, а затем еще 60 тысяч рублей под различными предлогами.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Москве мошенники украли у 75-летнего пенсионера 29 млн рублей, притворившись нотариусами. Злоумышленники убедили его перевести сбережения на «безопасную банковскую ячейку» под предлогом якобы попытки хищения денег.

Ранее россиянина заподозрили в похищении 1,5 млн рублей у блокадницы.