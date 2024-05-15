Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соцсети удивила женщина, ставшая бабушкой в 35 лет

SCMP: в соцсетях обсудили сингапурку, ставшую бабушкой в 35 лет

close
100%
shirli_ling/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователей соцсетей удивила 35-летняя женщина из Сингапура, ставшая бабушкой, пишет South China Morning Post.

Как рассказала Ширли Линг, ее 17-летний сын стал отцом — у него и его девушки родился сын. Женщина добавила, что, несмотря на то, что она была трижды замужем и имеет пятерых детей, это ее первый внук. Сингапурка, которая владеет сетью ресторанов в городе, поделилась своим опытом в новом амплуа.

По словам Линг, она не паниковала, узнав, что сын ждет ребенка в столь юном возрасте и рада, что ее ребенок тоже подошел с ответственностью к этому событию.

«Если им понадобится помощь, я буду рядом, чтобы научить их чему-то», — прокомментировала Ширли.

Впрочем, мнение пользователей разделилось. Некоторые комментаторы порадовались за женщину, другие люди считают, Ширли рано примерила на себя роль бабушки.

Ранее в США шестилетний мальчик нашел пистолет бабушки и выстрелил в младшего брата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами