Российские штурмовики получат переносной «щит» от БПЛА противника

Компания-разработчик систем радиоэлектронной борьбы «Лаборатория ППШ» представила комплекс для защиты штурмовых групп от дронов под названием «Фумигатор». Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

По словам гендиректора, компания «Лаборатория ППШ» уже освоила в производстве два варианта комплекса — обычный и «Фумигатор-FPV», который предназначен для защиты штурмовых групп. При этом Осломенко уточнил, что конфигурация комплекса претерпела изменения.

«Если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ», — заявил Осломенко.

Гендиректор компании-разработчика уточнил, что «Фумигатор» способен создать купол в радиусе 250-300 метров, в рамках которого дроны противника не будут работать. При этом комплексы способны работать на протяжении семи часов на батарее.

До этого военные ВСУ заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны стали большой проблемой для ВСУ.