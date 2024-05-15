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Минюст Молдавии потребовал ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс»

Минюст Молдавии обратился в суд для ограничения оппозиционной партии «Шанс»

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Михай Карауш/РИА Новости

Минюст Молдавии обратился в суд, чтобы ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Министерство юстиции зарегистрировало заявление в суде Кишинева с просьбой применить положение закона о политических партиях, касающееся ограничения деятельности политической партии «Шанс» сроком на шесть месяцев», — сказано в сообщении.

1 мая сообщалось, что молдавские пограничники в течение трех часов удерживали члена оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Викторию Шапу в аэропорту Кишинева без еды и воды.

Лидер молдавского блока «Победа» Илан Шор также заявлял о безосновательных проверках в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из России.

14 мая адвокаты молдавского оппозиционера Илана Шора подали заявление в суд Европейского союза против введенных в его отношении санкций.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в Евросоюз.

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