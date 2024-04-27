В Минэкономразвития оценили ситуацию с безработицей в России

Уровень безработицы в России в марте 2024 года снова обновил исторический минимум и составил уже 2,7% от рабочей силы против 2,8% в феврале. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленный Минэкономразвития РФ (есть у «Газеты.Ru»).

Рост зарплаты россиян в феврале 2024 года (по последней оперативной информации) в номинальном выражении ускорился до +19,3% год к году. В феврале увеличение составило 16,6% в годовом выражении. В реальном выражении в марте зарплаты населения повысились на 10,8% год к году против 8,5% в феврале и составили 78 432 рубля.

Реальные денежные доходы по итогам первого квартала выросли на 5,9% год к году (+10,4% к уровню двухлетней давности). Реальные

располагаемые доходы увеличились на 5,8% в годовом выражении (+13,5% к уровню двухлетней давности). Это в целом соответствует высокому уровню роста прошлого года.

В министерстве уточнили, что основной положительный вклад в динамику реальных денежных доходов россиян в первом квартале внесли оплата труда наемных работников (+8,8% год к году в реальном выражении), доходы от социальных выплат (+1,4% г/г) и предпринимательской деятельности (+0,9% г/г).

По оценке Минтруда РФ, за три года число работающих россиян увеличится на 1,5 млн — до 73,3 млн человек. По информации министерства, по итогам 2023 года в России работали 71,9 млн человек. По прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в стране в период с 2024 по 2027 годы составит около 3%.

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