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Президент РФ счел неуместными претензии к владельцам приватизированных заводов

Путин назвал неуместными претензии к собственникам приватизированных предприятий

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Александр Казаков/РИА Новости

Претензии к добропорядочным собственникам приватизированных предприятий неуместны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

«Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, <…> правительство в то время само упустило из внимания эти сделки», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что не будет говорить, сознательно это было сделано или нет. По его мнению, сейчас это уже неважно, но «факт остается фактом». Путин подчеркнул, что в то время кабмин не проконтролировал, не сделало то, что должен был сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. Президент подчеркнул, что претензии к нынешним собственникам активов неуместны, так как большинство из них сегодня «нормально работает», решает социальные вопросы и помогает обеспечивать национальную безопасность.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.

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