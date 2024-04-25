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Путин призвал российских бизнесменов принять участие в ПМЭФ

Путин призвал крупный бизнес традиционно принять участие в ПМЭФ в этом году

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Президент РФ Владимир Путин призвал крупный бизнес традиционно принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Это заявление он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году оценим прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта», — отметил глава государства, уточнив, что сделает это в рамках национального рейтинга состояния инвестклимата.

Российский лидер напомнил, что традиционно его итоги представят на площадке ПМЭФ. Пользуясь случаем, он пригласил предпринимателей на форум, назвав его «традиционным мероприятием в Питере».

До этого стало известно, что в спортивную программу Петербургского международного экономического форума включили регату имени первого вице-президента Всероссийской Федерации Парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, проведение турниров в честь заслуженных людей укрепляет силы традиций. Напомним, ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успехах России в экономике, несмотря на санкции.

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