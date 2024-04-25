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В РФ возбудили дела по возврату в госсобственность некоторых активов

Путин: в России возбуждены дела по возврату некоторых активов в госсобственность

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Российские правоохранители возбудили дела по возврату активов в госсобственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов», — отметил президент.

Российский лидер обратил внимание, что речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий «наносят прямой ущерб» безопасности и национальным интересам.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об успеха России в экономике, несмотря на санкции.

В апреле государство за неделю изъяло крупнейшего в России производителя вина. Юристы говорят о необычно высокой скорости рассмотрения иска такого масштаба. Почему возникли претензии к виноделам, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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