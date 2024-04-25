Путин заявил о росте среднемесячных зарплат в реальном выражении

Президент России Владимир Путин заявил, что среднемесячные зарплаты в РФ в реальном выражении за январь выросли на 8,5%. Его слова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) передает ТАСС.

«Реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%, как известно», — сказал российский лидер.

Российские работодатели в марте предлагали соискателям зарплаты в среднем на 12,7% выше, чем в январе. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года зарплатные предложения в стране выросли всего на 4%. Об этом пишет

До этого газета «Известия» со ссылкой на отчет Банка России о региональной экономике писала, что российские работодатели в марте предлагали соискателям зарплаты в среднем на 12,7% выше, чем в январе. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года зарплатные предложения в стране выросли всего на 4%.

В конце марта «Газета.Ru» сообщала, что почти 60% опрошенных россиян верят в то, что в 2024 году их финансовое положение улучшится.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что делать в случае потери работы.