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Путин высказался о темпах роста ВВП

Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в первые месяцы 2024 года показывает хорошие темпы. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», — заявил российский лидер.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз и отодвинул сроки, когда Индонезия обгонит Россию по доле в мировой экономике. По новой оценке фонда, это произойдет в 2029 году, а не в 2027-м, как ожидалось ранее.

В 2023 году российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сохраняя за собой 6-е место в мире. Однако к 2029-му ее вес снизится до 2,71%, и Россия опустится на 7-ю строчку, пропустив вперед Индонезию.

Перспективы РФ по сравнению с октябрьским прогнозом МВФ улучшились. Фонд ожидает роста российского ВВП на 3,2% в 2024 году против 2,6% по прежней оценке. Но в целом влияние России в глобальной экономике будет постепенно ослабевать, считают эксперты фонда.

Ранее экономика Германии начала оживать.

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