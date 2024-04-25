Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине снизили ставку

Нацбанк Украины принял решение о снижении учетной ставки на 1 п.п. до 13,5%

close
100%
Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт, до 13,5%, начиная с 26 апреля 2024 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается в заявлении регулятора, «такое решение правления НБУ учитывает ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, а также необходимость поддержать развитие кредитования и восстановление экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности».

В НБУ подчеркнули, что в марте Украина получила от международных партнеров около $9 млрд, а в апреле поступил второй транш от Евросоюза в размере €1,5 млрд.

«Кроме того, имеем положительные новости из США о принятии пакета военной и финансовой помощи. Учитывая это, Украина может рассчитывать на $38 млрд внешней бюджетной помощи в этом году», — отметили в регуляторе.

До этого стало известно, что Украине нужно сделать ради членства в ЕС.

Ранее Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами