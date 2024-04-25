На Украине снизили ставку

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт, до 13,5%, начиная с 26 апреля 2024 года. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается в заявлении регулятора, «такое решение правления НБУ учитывает ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, а также необходимость поддержать развитие кредитования и восстановление экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности».

В НБУ подчеркнули, что в марте Украина получила от международных партнеров около $9 млрд, а в апреле поступил второй транш от Евросоюза в размере €1,5 млрд.

«Кроме того, имеем положительные новости из США о принятии пакета военной и финансовой помощи. Учитывая это, Украина может рассчитывать на $38 млрд внешней бюджетной помощи в этом году», — отметили в регуляторе.

До этого стало известно, что Украине нужно сделать ради членства в ЕС.

Ранее Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей.