Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минфине раскрыли детали грядущей налоговой реформы

Силуанов: Минфин готовит предложения по налогам для поддержки инвестактивности

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Министерство финансов РФ намерено в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по корректировке налоговой системы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

«Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов», — сказал он.

По словам Силуанова, одна из ключевых задач грядущей налоговой реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний. В частности, Минфин рассчитывает шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета.

«Еще одна задача реформы — создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики и инвестактивности компаний. Правительство определит такие приоритетные отрасли, и в них будут дополнительные налоговые меры», — добавил министр.

До этого агентство АКРА сообщило , что налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет России.

Ранее в России призвали защитить бизнес от лишних проверок Роструда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами