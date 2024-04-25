В Минфине раскрыли детали грядущей налоговой реформы

Министерство финансов РФ намерено в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по корректировке налоговой системы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

«Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов», — сказал он.

По словам Силуанова, одна из ключевых задач грядущей налоговой реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний. В частности, Минфин рассчитывает шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета.

«Еще одна задача реформы — создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики и инвестактивности компаний. Правительство определит такие приоритетные отрасли, и в них будут дополнительные налоговые меры», — добавил министр.

До этого агентство АКРА сообщило , что налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет России.

Ранее в России призвали защитить бизнес от лишних проверок Роструда.