Российские работодатели стали охотнее брать на работу студентов и пенсионеров

Количество вакансий для студентов в России за последний год выросло на 24%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Больше всего новых предложений для студентов появилось в сфере маркетинга и рекламы. Число таких вакансий за 12 месяцев взлетело в 2,3 раза. Намного охотнее брать молодых людей на работу стали финансовые, страховые компании и IT-компании (в 2,1 раза). Также больше вакансий для студентов появилось в сферах торговли (+48%), услуг (+36,5%) и работы без опыта (+35,7%).

В то же время выросло количество предложений о работе для пенсионеров – на 14% по сравнению с началом 2023 года. Наибольший прирост количества вакансий, доступных для россиян в этой возрастной категории, показала IT-сфера – в 2,8 раза. Далее следуют стажировки (+55,8%) и сфера культуры и образования (+55,0%).

«Работодатели ценят молодых сотрудников за желание к работе, гибкость ума, креативность, знание актуальных трендов и быструю способность к адаптации. Для старшей возрастной группы главные преимущества – ответственное отношение к работе, большой опыт и высокий уровень квалификации», – отметила директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

До этого выяснилось, что самозанятые предпенсионеры работают больше молодежи. Так, россияне в возрасте 55+ берут в среднем 7 заданий в месяц от заказчиков, а молодежь в возрасте от 18 до 25 лет — не более 6.

Ранее стало известно, сколько может получать ассистент с навыками нейросети.