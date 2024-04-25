Аналитики отметили успех двух иностранных банков в РФ по финрезультатам

Два банка, принадлежащие нерезидентам, вошли в десятку лидеров российского банковского сектора по чистой прибыли по итогам первого квартала 2024 года. Об этом РИА Новости рассказал начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные ЦБ РФ.

По его словам, шестое место по величине прибыли заняла «дочка» австрийской Raiffeisen Bank International – Райффайзенбанк с финансовым результатом 32,5 млрд рублей. На седьмой строчке расположился «Юникредит банк» итальянской группы Юникредит, заработавший 20,1 млрд рублей.

Лидером по-прежнему остается Сбербанк с рекордной за квартал прибылью 364 млрд рублей. Второе и третье места заняли Россельхозбанк (50,7 млрд руб.) и Газпромбанк (45,7 млрд руб.) соответственно.

В топ-10 также вошли Тинькофф Банк (8-е место, 17,3 млрд руб.), Банк Санкт-Петербург (9-е, 14,4 млрд руб.) и ФК Открытие (10-е, 14,1 млрд руб.).

Осадчий подчеркнул, что среди 68 российских банков с прибылью свыше 1 млрд рублей непропорционально много – 18 или 26,5% – организаций, принадлежащих нерезидентам.

Эксперт связывает это с привилегированным положением иностранных «дочек» из-за возможности проводить международные транзакции в условиях санкций. Уход других зарубежных банков усилил конкурентные преимущества оставшихся.

До этого Юникредит сообщил о проблемах с зарубежными переводами из РФ.

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