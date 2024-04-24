Европарламент дал зеленый свет выходу ЕС из Энергетической хартии

Европейский парламент в Страсбурге большинством голосов поддержал планы Еврокомиссии о выходе Евросоюза из Договора к Энергетической хартии. Документ 1994 года, направленный на защиту инвестиций в энергетику после окончания холодной войны, теперь считается несовместимым с целями ЕС по борьбе с изменением климата. Об этом пишет AFP .

Проект решения о выходе из соглашения одобрили 560 евродепутатов, 43 высказались против, 27 воздержались. После этого документ должны утвердить правительства всех 27 стран-членов ЕС.

«Это коллективный знак, реальный политический вес, укрепляющий наш климатический курс», — заявил автор инициативы, либеральный евродепутат Кристоф Грюдлер.

11 государств ЕС, включая Францию, Германию и Италию, уже объявили о выходе из Энергетической хартии на национальном уровне. Некоторые страны, в частности Венгрия и Словакия, выступают за модернизацию договора и сохранение членства.

Действующий с 1998 года документ позволяет компаниям требовать компенсации в третейском суде, если политика государства ущемляет прибыльность их инвестиций. Так, в 2022-м Италия по решению арбитража выплатила $213 млн британской Rockhopper за отказ выдать лицензию на бурение в Средиземном море.

Попытки ЕС реформировать устаревший договор провалились. В феврале из хартии вышла Великобритания. Брюссель призывает страны блока согласованно последовать этому примеру.

До этого Европу раскритиковали за непоследовательную энергетическую политику.

Ранее ОПЕК подтвердила прогноз по росту мирового спроса на нефть.