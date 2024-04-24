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В новых регионах РФ запустят льготную ипотеку на «вторичку»

Для жителей Донбасса и участников СВО расширили льготную ипотеку под 2%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Участники и ветераны специальной военной операции (СВО), а также ряд лиц в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областях смогут до 30 апреля 2025 года оформить льготную ипотеку под 2% на вторичном рынке. Об этом сообщается на сайте министерства финансов России.

Отмечается, что соответствующее решение согласовано правительством страны 22 апреля 2024 года во исполнение поручения президента Владимира Путина.

Кроме того, жители Белгородской области, которые являются собственниками жилых помещений в регионе, признанных непригодными для проживания в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, смогут приобрести жилье как на первичном рынке, так и квартиры на вторичном рынке в рамках льготной ипотечной программы по ставке 2%.

Изменения в реализации льготных ипотечных программ теперь будут публиковать в формате решений правительства Российской Федерации в «Электронном бюджете». Программа льготной ипотеки под 2% стала первой льготной программой, переведенной на такой формат.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

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