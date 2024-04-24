Льготные условия по семейной ипотеке скоро могут измениться

Условия по льготной ипотеке для семей в малых городах России скоро изменятся, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

Основной упор будет делаться на поддержку и развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В небольших городах строится ограниченное число многоэтажных домов, кроме того, многие россияне хотят жить именно в собственных домах, пояснил представитель Минфина.

Ипотечная ставка, по словам Чебескова, составит не менее 6%. Говорить о точных размерах ставки сейчас преждевременно, поскольку детали программы еще прорабатываются министерством, отметил собеседник издания.

До этого правительство РФ постановило продлить на семь лет выплаты в размере в 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки.

Ранее в Госдуме выразили недоумение из-за разницы доходов россиян и ипотечных платежей.