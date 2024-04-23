Международные фирмы рискуют попасть под санкции за якобы торговлю с Россией

Десяти международным фирмам грозят санкции Европейского союза за якобы нарушение запрета на поставки в Россию европейских товаров. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Речь идет о компаниях из Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. Европейский союз утверждает, что указанные в документе десять фирм якобы занимались поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса — в этот список товаров входят навигационные системы для ракет и антенны, а также детали для компьютеров военного назначения.

ЕС утверждает, что хотя компании и не являются российскими резидентами, но якобы имеют связи с российскими и белорусскими юридическими лицами. А компании из Китая и Гонконга обвиняются в предоставлении России спутниковых снимков.

До этого стало известно, что ЕС может закрыть лазейку в санкциях против РФ для европейских компаний.

Ранее стало известно о падении прямых поставок оборудования из Китая в Россию.