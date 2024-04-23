Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Международные фирмы рискуют попасть под санкции за якобы торговлю с Россией

Десяти фирмам грозят санкции ЕС за якобы нарушение запрета на поставки в Россию

close
100%
Global Look Press

Десяти международным фирмам грозят санкции Европейского союза за якобы нарушение запрета на поставки в Россию европейских товаров. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Речь идет о компаниях из Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Гонконга. Европейский союз утверждает, что указанные в документе десять фирм якобы занимались поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса — в этот список товаров входят навигационные системы для ракет и антенны, а также детали для компьютеров военного назначения.

ЕС утверждает, что хотя компании и не являются российскими резидентами, но якобы имеют связи с российскими и белорусскими юридическими лицами. А компании из Китая и Гонконга обвиняются в предоставлении России спутниковых снимков.

До этого стало известно, что ЕС может закрыть лазейку в санкциях против РФ для европейских компаний.

Ранее стало известно о падении прямых поставок оборудования из Китая в Россию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами