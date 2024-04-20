Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии анонсировали решение ЕС по использованию активов РФ

Еврокомиссар Джентилони анонсировал решение ЕС по использованию активов РФ

close
100%
AP

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони анонсировал важное решение Евросоюза по вопросу использования замороженных российских активов. Его слова приводит ANSA, передает ТАСС.

«Что касается замороженных в Европе российских активов, мы приходим к очень важному решению», — приводит его слова агентство.

При этом Джентилони заявил, что Евросоюз уже продемонстрировал поддержку Украине «на высочайшем уровне» и США должны также оказать подобную поддержку Киеву.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее в МВФ заявили, что захват активов РФ несет риски для международной валютной системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами