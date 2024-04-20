В Еврокомиссии анонсировали решение ЕС по использованию активов РФ

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони анонсировал важное решение Евросоюза по вопросу использования замороженных российских активов. Его слова приводит ANSA, передает ТАСС.

«Что касается замороженных в Европе российских активов, мы приходим к очень важному решению», — приводит его слова агентство.

При этом Джентилони заявил, что Евросоюз уже продемонстрировал поддержку Украине «на высочайшем уровне» и США должны также оказать подобную поддержку Киеву.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее в МВФ заявили, что захват активов РФ несет риски для международной валютной системы.