В России стало сложнее найти импортную семгу

Импорт атлантического лосося (семги) в РФ за последние пять лет упал почти вдвое, до 44 тыс. тонн. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рыбного союза.

Среди основных причин сокращения поставок — санкции, высокие цены и курс на импортозамещение. Так, если в 2018 году доля импортной семги в России достигала порядка 90%, то на конец 2023-го она составила лишь 35%.

Между тем общий российский импорт лососевых в прошлом году подскочил на 30%. Поставки нарастили Турция, Армения и другие страны.

Ранее сообщалось, что в России стали ловить больше рыбы и морепродуктов. По данным Росрыболовства, за зиму вылов увеличился на 9% к прошлому году и уже превысил 1 млн тонн.

До этого стало известно, что 6% россиян хотя бы раз выдавали магазинные блюда за свои.

Ранее россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы.