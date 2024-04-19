В Сбере рассказали о схеме оформления займов мошенниками через «Госуслуги»

Злоумышленники усовершенствовали схему оформления кредитов в микрофинансовых организациях на чужое имя. Связываясь через мессенджеры по видеосвязи, мошенники представляются сотрудниками полиции, предъявляют поддельные удостоверения и узнают пароль для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этой схеме предупредили в пресс-службе Сбера.

В компании сообщили, что под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, мошенники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из SMS-сообщения.

Получив возможность доступа к личному кабинету «Госуслуг», мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью «Госуслуг».

Затем злоумышленники оформляют кредит и тут же обналичивают полученные деньги.

Пострадавшему от мошенничества остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, данные из личного кабинета «Госуслуг» жертвы могут использоваться при реализации других схем мошенничества.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил о том, что ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из SMS-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных.

Он назвал верным признаком мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие «подтверждающие» документы.

«Если мошенники все-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение СберБанк Онлайн. В строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», далее выбрать действие: «Регистрация на «Госуслугах», затем подтвердить учетную запись и восстановить пароль», — рассказал Станислав Кузнецов.