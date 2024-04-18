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Доля юаня в расчетах через SWIFT установила новый исторический рекорд

Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла рекордных 4,69%

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Depositphotos

Доля юаня в расчетах через систему SWIFT по итогам марта выросла до 4,69% после снижения месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю, пишет ТАСС.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2023 года. Тогда доля китайской валюты поднималась до 4,61%.

Самой популярной валютой для международных расчетов по-прежнему является доллар. В марте его доля увеличилась до 47,37% с 46,56% в феврале. Между тем доля евро в прошлом месяце снизилась до 21,93% с февральских уровней в 23,25%. Тройку лидеров замыкает британский фунт с долей в 6,57%.

Накануне юань подорожал к рублю до максимума с 7 декабря 2023 года. Курс китайской валюты на Мосбирже в моменте поднимался выше 13 рублей. Покупать юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля, посоветовал россиянам эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Ранее стало известно, какую валюту россияне чаще обменивали в 2024 году.

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