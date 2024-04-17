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В Бразилии поддержали переход на внутренние валюты в БРИКС

Министр финансов Бразилии допустил переход на местные валюты в торговле в БРИКС

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Переход на местные валюты в торговле внутри объединения БРИКС возможен, и такой вариант в данный момент проходит обсуждение. Об этом РИА Новости заявил министр финансов страны Фернанду Аддад.

«В настоящее время больше всего внимания привлекает возможность торговли в местных валютах. По моему мнению, это то, что можно использовать в краткосрочной перспективе для развития региональной торговли», — заявил Аддан на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка.

Министр финансов Бразилии признал, что в данный момент этот вариант является «довольно непростым».

До этого глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что расширение БРИКС позволило с 32 до 37% увеличить долю организации в мировом объеме производства.

Накануне в Минэкономразвития Российской Федерации предрекли резкий рост турпотока между странами БРИКС.

Ранее сообщалось, что на вступление в БРИКС претендуют сорок государств.

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