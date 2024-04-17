Россияне смогут подавать заявки на газификацию домов в СНТ

Россияне уже могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в газифицированных населенных пунктах. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил на совещании у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что накануне председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление по догазификации СНТ, находящихся в границах населенных пунктов. Документ был опубликован 17 апреля, он вступил в силу с момента опубликования, сказал Новак.

«Таким образом, граждане, проживающие в СНТ в газифицированных населенных пунктах, уже с сегодняшнего дня имеют возможность подавать заявки в газораспределительные организации», — отметил он.

По словам вице-премьера, чтобы подвести газ к домам в СНТ в таких населенных пунктах, домовладения должны быть предназначены для постоянного проживания, а земельные участки и жилые дома зарегистрированы, то есть владельцы должны иметь правоустанавливающие документы. Кроме того, для прокладки газовых сетей на территории СНТ понадобится решение общего собрания членов товарищества. Проект типового протокола общего собрания был подготовлен Росреестром совместно с министерством энергетики и Союзом садоводов России.

Также Новак сказал, что региональным и муниципальным властям совместно с газораспределительными организациями поручили организовать личные встречи с председателями и жителями СНТ и провести опросы граждан. Работа по определению сроков, согласованию планов-графиков с Единым оператором газификации по подведению газа в СНТ должна быть завершена регионами РФ до 1 июля, добавил он.

До этого заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, что за последние два года в рамках программы социальной газификации газ был подведен почти к 1,2 млн участков граждан.

Ранее сообщалось, что дома участников СВО подключат к газу в приоритетном порядке.