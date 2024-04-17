В СПЧ выступили за уточнение трудового законодательства для мигрантов

Необходимо создать реестр работодателей с правом набирать мигрантов на работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СПЧ Валерия Фадеева.

«Если мы определим, по каким направлениям у нас не хватает рабочей силы, то мы поймем, какие работодатели, какие компании будут привлекать эту рабочую силу. Я считаю, что нужно создавать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу. Эти работодатели должны доказать, что никакого другого решения нет», — заявил Фадеев.

Основанием для приема на работу мигрантов для таких работодателей должны быть доказанная невозможность нанять местную рабочую силу, считает Фадеев. Кроме того, глава СПЧ выступил за изменение миграционной политики так, чтобы она отвечала потребностям в рабочей силе именно для тех регионов и отраслей, где ее действительно не хватает.

До этого Приамурье и Камчатка ввели запрет на работу в торговле и перевозках для мигрантов.

Ранее полицейские нашли в подмосковном доме 47 нелегальных мигрантов.