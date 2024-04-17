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Кабмин расширил программу бесплатного доведения газа до участков в СНТ

Правительство России расширило на СНТ программу социальной газификации

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Правительство России расширило программу социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Владельцы участков, расположенных в СНТ, смогут стать участниками программы социальной (бесплатной) газификации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. На дом и земельный участок должны быть оформлены необходимые документы.

Заявка о подключении может быть подана как владельцем дома, так и председателем СНТ. При этом решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, говорится в сообщении правительства.

В марте вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявлял, что бесплатное доведение газопроводов до границ участков в садоводческих товариществах даст импульс увеличению газификации в стране.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.

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