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Россиянам рассказали, где продаются самые доступные новостройки в Москве

Минимальный бюджет покупки жилья в новостройках Москвы достиг 4,7 млн рублей

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В апреле 2024 года минимальный бюджет покупки жилья в массовом сегменте на первичном рынке «старой» Москвы составил 4,7 млн рублей за апартамент c чистовой отделкой площадью 22,5 кв. м. Он расположен в строящемся комплексе в районе Крюково (ЗелАО). Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Самая доступная квартира в массовом сегменте также находится в Крюково: студия с чистовой отделкой площадью 19,8 кв. м обойдется в 5,4 млн рублей.

«Годом ранее самый дешевый лот в столичных новостройках стоил 4,1 млн рублей за 19,7 кв. м (чистовая отделка), то есть на 12,8% меньше, чем сейчас. Он тоже находился в Зеленограде. Комфортные цены в этом районе-спутнике мегаполиса объясняются сравнительной невысокой транспортной доступностью, в частности, отсутствием метро, а также дефицитом мест приложения труда», — пояснил Сырцов.

Минимальная стоимость жилья в бизнес-классе на первичном рынке «старой» Москвы — 6,2 млн рублей за апартамент с отделкой white box площадью 20,9 кв. м, который расположен в районе Отрадное (СВАО). Наиболее доступная квартира бизнес-класса стоит 7,4 млн рублей — лот без отделки площадью 29,7 кв. м находится в районе Можайский (ЗАО). Год назад самый дешевый лот бизнес-класса продавался за 5,5 млн рублей (21 кв. м, без отделки) в районе Кунцево (ЗАО). Он стоил на 11,3% меньше самого доступного варианта в апреле 2024 года.

Самый недорогой лот премиум-класса на первичном рынке столицы продается в Даниловском районе (ЮАО). Этот апартамент без отделки площадью 22,7 кв. м стоит 12,5 млн рублей. Наиболее доступная премиальная квартира находится в Марьиной Роще (СВАО). Вариант с отделкой white box площадью 30,4 кв. м обойдется в 14,5 млн рублей. Для сравнения, в апреле 2023 года самый дешевый лот премиум-класса тоже находился в Марьиной Роще и стоил 11,4 млн рублей за 28,2 кв. м (white box) — на 8,8% меньше, чем наиболее бюджетный вариант сегодня. По словам Сырцова, доступные премиальные квартиры нередко расположены в ликвидных комплексах с развитой инфраструктурой и качественным благоустройством. Основной причиной относительно невысокой цены, как правило, являются непопулярные планировочные решения, добавил эксперт.

Ранее были названы три округа Москвы, где продается больше всего квартир.

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