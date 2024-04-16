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МТС открыла продажи смартфона с AI-камерой

В МТС рассказали о росте интереса россиян к флагманским смартфонам

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Пресс-служба МТС

В МТС стартовали продажи смартфона Honor Magic 6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей. Об этом сообщила пресс-служба цифровой экосистемы.

В компании отметили, что спрос на эту модель смартфона оказался одним из самых высоких среди новинок этого года.

Наибольший интерес к модели проявили жители Москвы и области. На их долю пришлось 43% от всех предзаказов. Жители Санкт-Петербурга совершили 10% покупок, Краснодара — 6%, Тюмени и Казани — по 4%.

Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. Но на старте продаж действует скидка 20 тыс. рублей.

По словам коммерческого директора розничной сети МТС Алексея Помозова, клиенты компании встретили новинку очень тепло, что подтверждают результаты предзаказа.

Напомним, за сутки до старта предзаказов МТС презентовала Honor Magic 6 Pro в своем флагманском магазине в Москве. Мероприятие посетили актер и продюсер Милош Бикович и режиссер и сценарист Анна Меликян.

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